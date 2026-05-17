עצוב: נטישת התינוק בחדרה; זהות האם ידועה למשטרה

בימים האחרונים חלה התפתחות משמעותית בחקירת פרשת התינוק שננטש בחודש ינואר האחרון סמוך לסניף ביטוח לאומי בחדרה. בפעילות משולבת של המשטרה עם כוחות צה"ל נעצרו מספר חשודים, חלקם בשטחי יהודה ושומרון, כך על פי הדיווח של לי עייש ב-i24news.

עוד דווח כי אחרי תקופה ארוכה ללה קצת חוט, וקושי במציאת החשודים, בזכות ממצאי DNA הצליחה המשטרה לזהות את המעורבים. זהות האם כבר ידועה למשטרה, ובימים הקרובים צפויה התפתחות נוספת בחקירה.

נזכיר כי בחודש ינואר האחרון תינוק בן שבועיים בלבד נמצא נטוש בבניין סמוך לביטוח הלאומי בחדרה. על פי ההערכה, התינוק היה לבדו על הקרקע יותר מ-5 שעות עד שאותר על ידי אחד מעובדי הביטוח הלאומי. צוות מד"א הוזעק למקום פינה את הפעוט לבית החולים כשהוא בהכרה ובמצב יציב.

