ליברמן תוקף את נתניהו: "זה הדיל האמיתי עם טראמפ"

יו״ר ישראל ביתנו טען כי ראש הממשלה פועל מתוך אינטרס אישי סביב משפטו וה־ICC, תקף את הפסקות האש וקבע: “כולם מתגייסים, לא יהיה פטור לאף אחד”

יו״ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו וטען כי מאחורי ההתנהלות המדינית והביטחונית מול ארצות הברית עומד “דיל” אישי בין נתניהו לנשיא האמריקני דונלד טראמפ.

בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ברדיו 103FM אמר ליברמן כי “אין שום הפסקת אש אמיתית, יש פה דיל אמיתי בין נתניהו לטראמפ."

לדברי ליברמן: "כל מה שמעניין את נתניהו זה ביטול המשפט שלו וביטול צו המעצר מה־ICC. היחיד שיכול לספק לו את זה זה טראמפ”.

לדבריו, המחיר של אותו הסכם הוא כבד מבחינת ישראל: “הדיל הוא פשוט, מדינה פלסטינית והפיכת ישראל לרפובליקת בננות בתמורה”.

ליברמן התייחס גם לניהול המלחמה וטען כי ישראל אינה יכולה להמשיך במדיניות של סבבי לחימה והפסקות אש.

“אנחנו צריכים הכרעה”, אמר. “אסור ללכת למהלכים צבאיים שמסתיימים בעוד הפסקת אש או הסדר זמני. אנחנו חיים בסבבים בלתי פוסקים בלי פתרון אמיתי לאיומים”.

בנוסף התייחס יו״ר ישראל ביתנו לעמדת הרמטכ״ל והמערכת הביטחונית, ואמר: “הרמטכ״ל הרים עשרה דגלים אדומים, הוא לא דיפ סטייט”.

בסוגיית חוק הגיוס חזר ליברמן על עמדתו הנחרצת נגד פטורים לציבור החרדי: “כולם מתגייסים, לא יהיה פטור לאף אחד”.

כאשר נשאל על האפשרות לשבת בממשלה יחד עם המפלגות החרדיות, השיב כי מבחינתו מדובר בקו אדום: “מי שמסכים מראש לשבת עם ש״ס ויהדות התורה בעצם מוותר על ישראל ביתנו. אנחנו לא נשב איתם”.