“העלו הכול באש”: המתיישבים זועמים על פעולת מג״ב בגבעה

סערה ביהודה ושומרון: תושבים מגבעת “נצח שמואל”, נקודת התיישבות סמוך לשילה, טוענים כי שוטרי מג״ב הציתו היום (שבת) ציוד ומבנים במקום לאחר פינוי שבוצע בעקבות צו שטח צבאי סגור.

לפי המתיישבים, כוחות מג״ב הגיעו בשעות הצהריים לנקודה במטרה לאכוף צו שהוציא מפקד פיקוד המרכז, האוסר על שהייה במקום.

לדבריהם, זמן קצר לאחר הגעת הכוחות החלו השוטרים להשתמש באמצעים לפיזור הפגנות, בהם רימוני הלם וגז, עוד לפני שהוצג לטענתם הצו באופן מסודר או שנוהל שיח עם התושבים.

התושבים טוענים כי לאחר שהתפנו מהמקום בהתאם להוראת הצו, הבחינו כעבור זמן קצר בעשן כבד המיתמר מהגבעה.

בעקבות הדיווחים על שריפה הגיעו למקום תושבים נוספים מהאזור, שחששו כי מדובר בהצתה שבוצעה בידי פורעים ערבים.

אלא שלטענתם, כשהגיעו למקום גילו כי מי שהצית את הציוד היו דווקא שוטרי מג״ב עצמם. לדבריהם, הכוחות ריכזו את ציוד הגבעה והעלו אותו באש.

עוד טוענים המתיישבים כי קצין מג״ב שנכח במקום אמר להם שהפעולה בוצעה “בהוראה מגבוה”. לטענתם, מדובר בצעד חריג וחמור במיוחד, בין היתר משום שהאירוע התרחש במהלך השבת.

בהודעה שפרסמו תושבי הגבעה לאחר האירוע, נטען כי בחודשים האחרונים קיימת החרפה משמעותית בפעולות האכיפה נגד חוות וגבעות ביהודה ושומרון, הכוללות לדבריהם הריסות חוזרות, שימוש מוגבר באמצעים לפיזור הפגנות והחרמת עדרי צאן.

“המתיישבים בנקודות החזית אינם אויבי המדינה”, מסרו. “אנחנו פועלים לשמירה על אדמות המדינה ולהגנת המולדת. מה שקרה היום חצה כל גבול”.