"יש לך קור רוח מטורף על הבמה": הנשיא שוחח עם נועם בתן אחרי הגמר

נועם בתן בשיחה עם הנשיא

אחרי המקום השני הדרמטי של ישראל באירוויזיון 2026, נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם נועם בתן והרעיף מחמאות: "יש לך קור רוח מטורף על הבמה, נתת כבוד לעם ישראל".

אחרי ההכרזה על המקום השני

אחרי ההישג הגדול של ישראל באירוויזיון 2026, כשנועם בתן סיים במקום השני עם השיר "מישל", נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם הזמר והודה לו באופן אישי על הדרך שעשה לאורך התחרות.

"ריגשת אותנו. אתה פשוט נהדר", אמר הנשיא הרצוג במהלך השיחה. "ההופעה הייתה מושלמת והבאת כבוד לעם ישראל. השקט והקור רוח שלך על הבמה היו יוצאי דופן, כל הכבוד באמת. לך מחיל אל חיל".

"זה היה חשוב לשמה הטוב של ישראל"

בהמשך השיחה הדגיש הנשיא גם את המשמעות הרחבה של ההשתתפות הישראלית השנה, על רקע התקופה המורכבת והביקורת סביב ישראל בעולם.

"זה גם היה מאוד חשוב לשמה הטוב של ישראל בעולם כולו", אמר הרצוג. "זו תקופה מורכבת, ואנחנו מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים כבר זמן רב, ואתה הוספת נופך אדיר לשמה הטוב של מדינת ישראל בעולם. תודה רבה לך".

נועם בתן הודה לנשיא על הדברים והשיב: "תודה רבה לך, כבוד הנשיא. תודה רבה על המילים הטובות. אני יודע כמה מאמצים השקעתם כדי שהאירוויזיון הזה יקרה, ואני מודה לכם על הכול".

"זה נתן לעם ישראל המון תקווה"

בתן הוסיף כי ההשתתפות השנה הייתה משמעותית במיוחד עבורו ועבור הקהל הישראלי.

"זה נתן לעם ישראל המון תקווה וגם לי באופן אישי הזדמנות גדולה ומשמעותית. תודה רבה לך על הזכות הזאת. אני מעריך את זה מאוד", אמר.