דווקא היא: דארה, שתמכה בישראל בפומבי, זכתה באירוויזיון

בזמן שחלק מהמתמודדים התרחקו מישראל ואחרים אף יצאו נגדה, דארה מבולגריה דווקא הביעה תמיכה פומבית וברורה בישראל לאורך עונת האירוויזיון. עכשיו, אחרי גמר צמוד במיוחד מול נועם בתן ו"מישל", היא גם זו שקטפה את המקום הראשון עם השיר "Bangaranga"

לילה דרמטי במיוחד נרשם בגמר האירוויזיון 2026: דארה, נציגת בולגריה, זכתה במקום הראשון עם השיר "Bangaranga", אחרי קרב צמוד מול ישראל ונועם בתן, שסיים במקום השני עם "מישל".

אבל מעבר לניצחון עצמו, הזכייה של דארה מעוררת עניין גם מסיבה נוספת. לאורך עונת האירוויזיון, בזמן שמתמודדים רבים ניסו להישאר ניטרליים סביב הסערה שנוצרה סביב ישראל - ואחרים אף הביעו התנגדות להשתתפותה בתחרות - דארה בלטה בגישה אחרת.

לא נשארה ניטרלית

במהלך השבועות האחרונים, דארה הייתה מהקולות הבודדים בתחרות שהביעו תמיכה פומבית וברורה בישראל. בזמן שאמנים רבים העדיפו להימנע מהנושא לחלוטין, היא לא ניסתה להסתיר את העמדה שלה - דבר שמשך תשומת לב רבה גם בקרב המעריצים הישראלים.

ברשתות החברתיות, לא מעט ישראלים חגגו הלילה דווקא את הזכייה שלה, וטענו כי "מגיע לה לנצח" אחרי שלא הצטרפה לגל ההתבטאויות נגד ישראל שאפיין חלק מהעונה.



