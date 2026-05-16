הוא עשה את זה ובענק: ישראל זכתה במקום השני באירוויזיון

אחרי חודשים של הייפ סביב "מישל", נועם בתן עלה לגמר האירוויזיון כשהוא מדורג חמישי בהימורים. אחרי הצבעות השופטים ישראל התמקמה במקום השמיני - ואז הגיעו הצבעות הקהל ששינו את התמונה. ישראל זכתה במקום השני

אחרי שבועות של ציפייה, חזרות ובאזז גדול סביב ישראל, נועם בתן עלה הלילה לבימת גמר האירוויזיון 2026 עם השיר "מישל" - ובסיום ערב דרמטי במיוחד סיים במקום השני בתחרות, כשנציגת בולגריה זכתה במקום הראשון.

עוד לפני תחילת השידור, ישראל דורגה במקום החמישי בטבלאות ההימורים ונחשבה לאחת המדינות החזקות בגמר. במהלך הערב, בתן הצליח לעורר לא מעט תגובות ברשתות החברתיות, שם החמיאו לביצוע, לנוכחות הבימתית ולשיר עצמו.

הדרמה בניקוד

בשלב הצבעות השופטים, ישראל הגיעה למקום השמיני בטבלת הניקוד - תוצאה שהשאירה את המתח בשיא רגע לפני חשיפת נקודות הקהל, שמכריעות 50% מהתוצאה הסופית.

אלא שאז הגיעו הצבעות הקהל, ששינו את התמונה - ובסיום הערב ישראל סיימה במקום השני בגמר האירוויזיון 2026.

נועם בתן באירוויזיון צילום: Corinne Cumming, EBU

ערב גדול ל"מישל"

השיר "מישל" הצליח לבלוט לאורך כל עונת האירוויזיון, ובשבוע האחרון אף התחזק משמעותית בטבלאות ההימורים. גם בגמר עצמו, ישראל הצליחה לייצר עניין גדול בקרב צופי התחרות באירופה וברשתות החברתיות.

כעת, אחרי גמר מותח במיוחד, נועם בתן חותם את המסע שלו באירוויזיון עם מקום שני - ותוצאה שמצטרפת לרשימת ההישגים הישראליים בתחרות.