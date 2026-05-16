עמית סגל בתגובה ראשונה לסערה: ״זה הזמן לחון אותו״

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס הערב (מוצ״ש) להחלטת צה״ל לשלוח את החייל שענד פאץ׳ משיח ל-30 ימי מחבוש.

בדבריו כתב סגל: ״‏הרמטכ״ל יצא בצדק למלחמה נגד הפאצ׳ים. צה״ל איננו צבא מיליציות ומטרתו היא הגנת מדינת ישראל, דגלו הוא דגל המדינה, לא פחות ולא יותר.

‏ואחרי שהנקודה הובהרה, זה הזמן לחון את החייל שעליו הועבר השיעור״.

נזכיר כי הרמטכ״ל זמיר התייחס לסערה ומסר: ״כשמפרקים את המשמעת אין לזה סוף. בסוף הצבא מתפרק. צריך להעריך את הלוחמים, אבל מצד שני אי אפשר לתת להם לעשות מה שבא להם. האחריות עליכם, המפקדים. הדבר הפופולרי הוא להעלים עין, אבל לא יישאר לנו צבא".

ברשת, התחוללה סערה לאחר שנחשף העונש, כתבים צבאיים טענו כי מדובר בעונש לא מידתי בעליל וקראו להקל בעונש שנגזר על החייל.