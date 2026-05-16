מבזקים
סרוגים

ברוך דיין האמת: אימו של יעקב ברדוגו הלכה לעולמה

ברוך דיין האמת. אימו של פרשן ערוץ 14, יעקב ברדוגו, הלכה לעולמה

א' סיון התשפ"ו
ברוך דיין האמת: אימו של יעקב ברדוגו הלכה לעולמה
יעקב ברדוגו צילום: יונתן זינדל/פלאש90

כוכבה (נזמה) ברדוגו, אמו של פרשן ערוץ 14, הלכה היום (שבת) לעולמה.

הנהלת הערוץ פרסמה הודעת תנחומים לפרשן.
ברדוגו עצמו כתב: ״אימי האהובה השיבה נשמתה לבורא, יהא זכרה ברוך״.

 הלוויה תתקים מחר, בשעה 15:30 בבית העלמין הישן בלוד.

ברוך דיין האמת יעקב ברדוגו אמא

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה