עוד אינדיקציה למלחמה: טראמפ מאיים, הרוסים נמלטים מהמפרץ

טיסת פינוי של חיל האוויר הרוסי יצאה היום מאיחוד האמירויות, בדרכה מסומליה לרוסיה. טיסה כזו ארעה כשבוע לפני פתיחת מבצע 'שאגת הארי'. טראמפ עצמו איים: "זה השקט שלפני הסערה"

עוד סימנים לחידוש המלחמה מול איראן. טיסת פינוי של חיל האוויר הרוסי יצאה היום (ש') מאיחוד האמירויות אל רוסיה.

המטוס נחת אתמול ממוגדישו (בירת סומליה) והוא נעצר באמירויות כדי לאסוף ולפנות אנשים חשובים או מטען בדרכו לרוסיה.

טיסה דומה בוצעה ב-24 בפברואר, כשבוע לפני פתיחת מבצע 'שאגת הארי' אז תקפו ישראל וארה"ב במשותף את איראן.

בתוך כך, למרות הדיבורים על חזרה לשולחן המשא ומתן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ממשיך בקו התוקפני שלו, באמצעות פרסום תמונות AI בו הוא נראה עומד בראש צבא מדומיין.

הערב פרסם טראמפ את עצמו על ספינת טילים אמריקנית בתוך ים סוער וכתב "השקט שלפני הסערה".

מוקדם יותר פרסמנו בסרוגים כי הטלגרף הבריטי דיווח על לחץ אמריקני על איחוד האמירויות לתקוף את האי לוואן - אי אסטרטגי במפרץ הפרסי שמשמש לשינוע נפט וכבסיס לספינות האיראניות שמטילות מצור על מיצרי הורמוז.

נראה כי בארה"ב נוטים לחזרה למלחמה, ורק התזמון נשאר פתוח.