טראמפ לוחץ על האמירויות לכבוש אי איראני אסטרטגי

דיווח דרמטי בעיתון ה"דיילי טלגרף" הבריטי חושף: בכירים בממשל האמריקני קוראים לאמירויות לפתוח במבצע צבאי קרקעי, ולתפוס שליטה על אי במיצרי הורמוז ממנו האיראנים תוקפים ספינות. המטרה: "רגליים על הקרקע" של האמירויות במקום כוחות אמריקנים

דיווח דרמטי שמתפרסם היום (שבת) בעיתון ה"דיילי טלגרף" הבריטי חושף את מאחורי הקלעים של הלחץ האמריקני הכבד על מדינות המפרץ, ובראשן איחוד האמירויות, לקחת חלק פעיל וישיר במערכה הצבאית נגד ציר הרשע האיראני.

על פי הדיווח, בכירים בממשלו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פנו ישירות להנהגת איחוד האמירויות בדרישה חד-משמעית: לפתוח במבצע צבאי, ולכבוש מידי איראן אי אסטרטגי חיוני במפרץ הפרסי (האי לאבאן - Lavan Island).

"לכו ותפסו אותם!", אמר גורם אמריקני רשמי לבכירי האמירויות, כפי שנחשף בכתבה. לפי אותו גורם, התוכנית האמריקנית ברורה: "אלו צריכים להיות מגפיים של איחוד האמירויות על הקרקע (Boots on the ground), במקום כוחות אמריקנים".

האמריקנים רוצים שמדינות המפרץ יילחמו

הדרישה המפתיעה והתקיפה של וושינגטון מגיעה ברקע היערכות משותפת של ארה"ב וישראל לחידוש והרחבת התקיפות נגד מטרות איראניות.

בארה"ב מבינים כי לאחר שנים שבהן ספגו מדינות המפרץ מתקפות כטב"מים וטילים מצד איראן ושלוחיה החות'ים, הגיעה העת לשינוי המשוואה האזורית. במקום שארה"ב תנהל את המערכות הקרקעיות לבדה, הממשל הנוכחי דוחף את בעלות הברית הערביות המתונות לנקוט בצעדים אקטיביים והתקפיים חסרי תקדים כדי לבלום את התמנון האיראני.

האי לוואן במפרץ הפרסי צילום: גוגל מפות

האי האסטרטגי על הכוונת

האי המדובר נחשב לנכס אסטרטגי ורגיש במיוחד עבור משטר האייתוללות בטהרן, ומשמש כעורק חיים מרכזי להפקת נפט, פטר כימיקלים וייצוא אנרגיה – המקור הכלכלי המרכזי שממנו מממנת איראן את זרועות הטרור שלה במזרח התיכון, לרבות חמאס, חיזבאללה והחות'ים.

המטרה המשנית היא תפיסת שטח ממנו יוצאות ספינות כדי לאכוף את הסגר על מיצרי הורמוז, אותה הטילה איראן עם תחילת המלחמה.

בשלב זה לא ברור כיצד הגיבו באבו-דאבי ובדובאי לדרישה האמריקנית המרחיקה לכת, שעלולה להצית עימות צבאי ישיר וחזיתי בין האמירויות לבין איראן. עם זאת, עצם העלאת הדרישה מעידה על שינוי קונספציה מוחלט בוושינגטון ועל הציפייה מבעלות הברית באזור, כולל אלו החתומות על "הסכמי אברהם", לגלות עוצמה צבאית מול האיום המשותף.