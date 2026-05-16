ממחר - ועידת איגוד התאגידים העירוניים באילת

כחודשיים לאחר שבוטלה בשל מבצע שאגת הארי תפתח מחר באילת ועידת איגוד התאגידים העירוניים המאגד בתוכו למעלה מ-600 תאגידים וחברות עירוניות הפועלות בקרב הרשויות בישראל.

אחת לשנה מקיים האיגוד ועידה מקצועית אליה מגיעים כ-1300 אורחים בהם שרים, ח"כים, ראשי ערים ומועצות, מנכ"לי משרדים וחברות ממשלתיות, בכירים במשק באקדמיה ובתקשורת, מנכ"לי תאגידים עירוניים ועוד.

הוועידה תשלב עיסוק באקטואליה ובמהפכת ה- AI לצד הפקת לקחים מהמלחמה, קיום סדנאות מקצועיות ומפגשי בכירים. בוועידה גם יושקו תוכניות ורפורמות הנוגעות לתאגידים העירוניים.

שנת 2026 הוכרזה ע"י יו"ר האיגוד כשנת ה-AI ולכן ועידת Municipal Intelligence תארח מומחים בתחום ותעסוק בהרחבה בשימוש בבינה מלאכותית בתאגידים עירוניים. במשך שנים הבינה המלאכותית (AI) הייתה תחום המזוהה בעיקר עם מומחי טכנולוגיה, דאטה ומדיניות.

כיום היא הופכת לכלי ניהולי ותפעולי המשפיע על קבלת החלטות, ניהול ידע, תכנון שירותים, אוטומציה ושיפור מדידה ובקרה. בעולם, תאגידים עירוניים ורשויות מקומיות כבר מיישמות AI לשיפור השירות לתושב, לייעול תפעול, להגברת שקיפות ולתיעדוף משימות.

בוועידה יוצג האב חדש שאופיין במיוחד לצרכי התאגידים והחברות העירוניות לצד תוכנית הכשרות שנבנתה באיגוד עבור עובדי התאגידים העירוניים .

יצחק בורבא, יו"ר איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות אמר לקראת הוועידה: "מדינת ישראל נמצאת כבר יותר משנתיים וחצי במלחמה שאין צודקת ממנה, מלחמה שהתקיימה בשבע חזיתות, שינתה את פני המזרח התיכון והשפיעה על חיינו.

אנו במלחמה בה ההיסטוריה של המזרח התיכון נכתבת לנגד עינינו. שוב קיבלנו הוכחה לחוסנה של החברה הישראלית. לפני חודשיים נאלצנו לבטל את הוועידה השנתית בשל שאגת הארי וכעת בחסות הפסקת האש נקיים את הוועידה כדי להפיק לקחים, ללמוד, להתגבש ולייצר שיתופי פעולה למען תושבי המדינה. כמו בקורונה, המלחמה הוכיחה שהשלטון המקומי והאזורי הם עמוד השדרה של התושבים ושהמענה המיידי לאזרחים ניתן בשגרה ובחירום ע"י התאגידים העירוניים והחברות העירוניות ברשויות. אני קורא למקבלי ההחלטות לתת עוד סמכויות לשלטון המקומי, כל הצדדים ירוויחו מזה בעת משבר".