בתום דרמה בבלומפילד, בית"ר נשארה במאבק האליפות

הפועל באר שבע פתחה פער של 5 נקודות עם ניצחון חלק על הפועל תל אביב. מכבי ת"א כמעט סידרה לה אליפות עם שער של דור פרץ, אבל בית"ר חזרה והפכה את התוצאה. הפער - עדיין על 2 נקודות

ליגת העל בכדורגל סיפקה משחק דרמטי שכמעט הכריע את האליפות.

מכבי ת"א כמעט סידרה את האליפות להפועל באר שבע עם שער של דור פרץ, שפתח פער של 5 נקודות בפסגה. אבל 5 דקות לאחר מכן שועה בישל לאצילי שהבקיע מקרוב וטימוטי מוזי הפך את התוצאה והשאיר את מאבק האליפות פתוח.

ביום שישי, הפועל באר שבע ניצחה 2:0 את הפועל תל אביב (ששיחקה ב-10 שחקנים מהדקה ה-28) משערים של דוידאזה ואבו גאנח.

מכבי חיפה והפועל פתח תקווה נפרד בתיקו 1:1 במשחק ללא חשיבות.

כעת נותרו עוד 2 מחזורים לסיום העונה - 6 נקודות על הפרק.

באר שבע תפגוש את מכבי ת"א ואת מכבי חיפה בטרנר. בית"ר ירושלים תפגוש את פתח תקווה במושבה ובמחזור האחרון תארח את הפועל תל אביב בטדי.

כרגע הכדור עדיין ברגליים של הפועל באר שבע, שיכולה לסיים משחק אחד בתיקו ועדיין לזכות באליפות, בזכות הפרש שערים עדיף על בית"ר. מעידה של בית"ר והאליפות תוכרע כבר ביום שלישי.