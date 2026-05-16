עצוב: ההזמנה לחתונה של מעוז רקנטי ורני

סרן מעוז רקנטי הי"ד קצין בגולני שנפל ביום שישי בדרום לבנון היה אמור להתחתן בעוד חודש עם רני קלרמן. ראש הממשלה ספד לו: "כולנו מחבקים אותה ואת יקיריו בשעה קשה זו"

כ"ט אייר התשפ"ו
ההזמנה של מעוז הי"ד ורני

עצוב. מעוז רקנטי הי"ד היה אמור להתחתן בעוד כחודש עם ארוסתו רני קלרלמן.

מעוז נהרג בקרב בדרום לבנון, כשמחבלי חיזבאללה שילחו רחפן הנפץ אל הכוח עליו פיקד. 

בישוב איתמר מסרו הודעת אבל: "בכאב עצום קבלנו את הבשורה על נפילתו בלבנון של בן הישוב סרן מעוז רקנטי. מעוז בן למשפחת רקנטי, ממייסדי הישוב איתמר וכמותם היה לוחם וקצין עז נפש. הישוב איתמר מחבק בשעה קשה זו את הוריו הרב אליהו אילת, את אחיו ואת רוני ארוסתו. בבניין ירושלים ננוחם".

ראש הממשלה בנימין נתניהו:

עם ישראל כולו מרכין ראש על נפילתו של סרן מעוז ישראל רקנטי ז״ל, מפקד מחלקה בגדוד 12 של גולני, שנפל בקרב בדרום לבנון.

רעייתי ואני שולחים את תנחומינו מעומק הלב למשפחתו של מעוז ז״ל, לוחם גיבור שהוביל את חייליו באומץ מול אויבינו.

מעוז ז״ל היה אמור להתחתן בעוד כחודש עם בחירת ליבו, רני, וכולנו מחבקים אותה ואת יקיריו בשעה קשה זו.

יהי זכרו ברוך ונצור בליבנו לעד.

