לדרישת טראמפ: מפקד גדודי חיזבאללה בעיראק נעצר בטורקיה

ארדואן ממשיך לרקוד לחליל של טראמפ. מוחמד באקר אל-סעדי, מפקד בכיר במיליציה העיראקית "גדודי חיזבאללה" (כתאיב חיזבאללה), שגם שיגרה מתקפות אל ישראל במהלך השנתיים האחרונות, נעצר על אדמת טורקיה בעקבות דרישת טראמפ.

אל סעדי, נעצר והועבר במטוס לארה"ב, הוא נחת לפני מספר שעות, אז גם הותר לפרסום כתב האישום נגדו, לפיו הוא נאשם בתכנון 18 פיגועים באירופה ובקנדה, והוא קשור לעשרות אירועי טרור וניסיונות פגיעה ביהודים בכל העולם.

המיליציה כתאיב חיזבאללה, קשורה לחטיפתה של של הישראלית-אמריקנית אליזבט צורקוב ב־2023. לפני כחודשיים אנשי הארגון חטפו (ולאחר זמן קצר) שחררו את שלי קיטלסון, עיתונאית עצמאית וכתבת אתר אל-מוניטור.

