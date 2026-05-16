למה הנוער שלנו חווה יותר דיכאון וחרדה? קרן סלע מסבירה. צפו

בפינה “חוזרת בתשובה” בתוכנית “הדתיות האלה”, הדר בן חמו פגשה את קרן סלע, פסיכולוגית קלינית מומחית, מנהלת המרכז ההוליסטי “קרן אור”, ומי שמחברת בעבודתה בין פסיכולוגיה קלינית לעולמות של גוף, נפש, תודעה ונשמה.

השיחה נפתחה מתוך שאלה שמעסיקה היום כמעט כל הורה: מה קורה לבני הנוער שלנו? למה נדמה שהדור הזה מתמודד עם יותר חרדה, דיכאון, הפרעות אכילה, בדידות ומצוקות רגשיות קשות ממה שאנחנו זוכרים מתקופת הנעורים שלנו?

סלע לא נשארה במקום המבוהל. במקום להסתכל על התופעה רק כעל משבר, היא הציעה לראות בה גם קריאה עמוקה להתבוננות פנימית. לדבריה, בני הנוער של היום חיים בעולם מהיר, חשוף, עמוס ומבלבל, שבו הזהות נבנית תחת רעש בלתי פוסק. בתוך המציאות הזאת, בלי חיבור פנימי, קל מאוד ללכת לאיבוד.

בריאיון היא פרשה תפיסת עולם שלמה על הפער הבין־דורי, על התפקיד של ההורים בתוך גיל ההתבגרות, ועל הדרך שבה אפשר לפגוש את המצוקה לא רק בפחד, אלא גם בהקשבה.

בסיום ביקשנו ממנה גם “תרופת סבתא”: מה עושים כשהילד חוזר הביתה ונכנס ישר לחדר? איך לא נבהלים מההתרחקות, אבל גם לא מוותרים על הקשר? התשובה שלה פתחה שיחה עדינה ומדויקת על נוכחות הורית, זהות, גבולות, וחיבור מחודש דווקא בגיל שבו הילד הכי צריך לבנות את עצמו.

זהו ראיון שהוא הרבה מעבר לשיחה על נוער. הוא ממש שיעור בהתפתחות: להורים, למטפלים, למחנכים, וגם לכל מי שמבקש להבין קצת יותר את הדור שגדל כאן עכשיו.