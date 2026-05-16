ארה״ב וישראל נערכות לחידוש הלחימה באיראן כבר בימים הקרובים

ב״ניו יורק טיימס״ דווח כי בוושינגטון ובירושלים מגבירים את ההיערכות לאפשרות של הסלמה מחודשת מול טהרן. טראמפ טרם קיבל החלטה, אך בפנטגון כבר מכינים תוכניות פעולה נרחבות

ישראל וארצות הברית מקיימות בימים האחרונים היערכות ביטחונית מוגברת לקראת אפשרות של חזרה לתקיפות ייתכן כבר במהלך השבוע הקרוב.

על פי הדיווח בניו יורק טיימס, גורמים אמריקנים וגורמים מהמזרח התיכון ציינו כי מדובר בהכנות המשמעותיות ביותר מאז כניסת הפסקת האש לתוקף.

במקביל, יועציו הבכירים של טראמפ כבר גיבשו שורת תוכניות צבאיות למקרה שהנשיא יחליט לחדש את המערכה נגד טהרן, אך ההכרעה הסופית טרם התקבלה.

עוד דווח כי לפני שעזב טראמפ את בייג׳ינג הבהיר כי הצעת הפשרה האחרונה מצד איראן אינה מקובלת עליו.

לדבריו, “אם אני לא אוהב את המשפט הראשון בהצעה, אני זורק אותה לפח”. טראמפ הוסיף כי שוחח בנושא האיראני עם נשיא סין שי ג׳ינפינג, אך לא ביקש ממנו להפעיל לחץ ישיר על המשטר בטהרן.

במערכת הביטחון האמריקנית נערכים לאפשרות שמבצע “זעם אפי” יתחדש בקרוב.

לפי גורמים אמריקנים, אחת האפשרויות שנבחנות היא פתיחה בגל תקיפות רחב ואגרסיבי יותר נגד מתקנים צבאיים ותשתיות אסטרטגיות ברחבי איראן.

אפשרות נוספת שנשקלת היא הפעלת כוחות מיוחדים בשטח איראן לצורך איתור והשמדת חומר גרעיני שהוסתר במתקנים תת־קרקעיים, בעיקר באזור איספהאן. לפי הדיווח, מאות לוחמי כוחות מיוחדים אמריקנים כבר הועברו לאזור בחודשים האחרונים כחלק מהיערכות מוקדמת לתרחיש כזה.

עם זאת, גורמים צבאיים הבהירו כי מבצע קרקעי מסוג זה ידרוש גם אלפי חיילים תומכים ויחשוף את הכוחות לעימות ישיר מול הצבא האיראני ומשמרות המהפכה. לפי ההערכות, מדובר באפשרות בעלת סיכון גבוה לאבדות.

גם בטהרן מאותתים כי הם נערכים לחידוש אפשרי של הלחימה. יו״ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף כתב השבוע כי “הכוחות המזוינים מוכנים לתת מענה לכל תוקפנות”, והזהיר כי מי שיקבל “החלטות שגויות” יופתע מהתגובה האיראנית.

במערכת הביטחון האמריקנית מודים כי איראן הצליחה לשקם חלק משמעותי ממערך הטילים והמתקנים שנפגעו במהלך העימות הקודם.

לפי הערכות מודיעין, טהרן חזרה להפעיל את רוב אתרי הטילים שלה, כולל עשרות מתקנים לאורך מצר הורמוז, מהלך שעלול לאיים מחדש על נתיבי הנפט והכוחות האמריקניים באזור.

עוד דווח כי אלפי נחתים וצנחנים אמריקנים כבר פרוסים במזרח התיכון וממתינים להנחיות, כאשר אחת האפשרויות שנבחנות היא גם השתלטות על האי ח׳ארג׳ - מרכז ייצוא הנפט המרכזי של איראן במפרץ הפרסי.