חמאס בתגובה ראשונה לחיסול ראש הזרוע הצבאית

מת אביו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס

מת אביו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס צילום: חיילים בצבא חמאס (צילום: עבד ראהים חאטיב\פלאש 90)

חמאס אישר את מותו של עז א־דין אל־חדאד, ראש הזרוע הצבאית ואחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר; נתניהו וכ״ץ: “במוקדם או במאוחר ישראל תשיג אתכם”

ארגון הטרור חמאס פרסם הודעה עם הידיעה בדבר מותו של ראש הזרוע הצבאית עז אלדין חדאד.

"תנועת חמאס מבכה בפני המוני עמנו הפלסטיני, האומה הערבית והאסלאמית, ובפני כל אדם חופשי ומכובד בעולם הזה, את אחד מגדולי לוחמי עמנו הפלסטיני, המפקד הכללי של גדודי השהיד עז א-דין אל-קסאם, עז א-דין אל-חדאד 'אבו סוהייב', לאחר מסע ארוך של ג'יהאד ומאבק בכיבוש."

"​האיש הזה יהיה הר מהרי פלסטין, הוא ניצב לצד הגדולים בהיסטוריה של המהפכה הפלסטינית העכשווית, לצד השהיד המפקד עז א-דין אל-קסאם, והשהידים מוחמד דף ויחיא סינוואר."

"היום ניצב עז א-דין אל-חדאד אבו סוהייב בשרשרת המפוארת הזו, שרשרת הזהב של בני עמנו שהקריבו למען חירות המקומות הקדושים והאסירים."

"​האובדן הזה גדול, אבל הצעדה נמשכת. השיירה הארוכה הזו של האנשים הטהורים, שהמפקד הגדול אבו סוהייב היה ביניהם, ממשיכה בדרכה כשהיא מובלת על ידי התקווה לניצחון מאללה."

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הודיעו על החיסול: "בהוראת ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, צה"ל תקף כעת בעזה את רב המרצחים עז א-דין אל חדאד - מנהיג הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר.

חדאד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צה"ל.

הוא החזיק בשבי את חטופינו באכזריות קשה, שילח פעולות טרור נגד כוחותינו וסירב ליישם את ההסכם שהוביל נשיא ארה"ב טראמפ לפירוק חמאס מנשקו ולפירוז רצועת עזה.

צה"ל ושב"כ מיישמים היטב את מדיניות הממשלה של אי הכלת איומים וסיכול אויבינו מבעוד מועד.

נמשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד כל מי שלקח חלק בטבח ה-7 באוקטובר.

זה מסר ברור לכל המרצחים מבקשי נפשנו: במוקדם או במאוחר ישראל תשיג אתכם."