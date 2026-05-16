המודיעין הגיע ותוך דקות הוזנקו המטוסים למבצע החיסול

חדאד, שנחשב למפקד הצבאי הבכיר האחרון של חמאס ברצועה וממובילי טבח 7 באוקטובר, היה חלק מהזרוע הצבאית מאז הקמת הארגון והסתתר לאורך המלחמה במקומות מסתור לצד חטופים ישראלים בניסיון למנוע את חיסולו

אמש צה״ל חיסל את חדאד, שנחשב למפקד הצבאי הבכיר ביותר שנותר לחמאס ברצועת עזה ואחד ממובילי מתקפת הטרור הרצחנית ב־7 באוקטובר.

לפי גורמי ביטחון, התקיפה בוצעה זמן קצר לאחר שבפיקוד הדרום ובאגף המודיעין התקבל מידע מדויק על מיקומו. בעקבות המידע הוזנקו מטוסי חיל האוויר שביצעו את החיסול.

החיסול התאפשר לאחר שנים של מעקב ואיסוף מודיעין נרחב שביצעו גורמי המודיעין אחר חדאד, שנחשב לאחת הדמויות הוותיקות והמשפיעות בזרוע הצבאית של חמאס.

לפי ההערכות, הוא היה חלק מהארגון עוד מראשית הקמתו.

במערכת הביטחון אומרים כי במהלך חודשי הלחימה עבר חדאד בין שורת מקומות מסתור ברחבי הרצועה ונקט אמצעי זהירות חריגים כדי להימנע מחיסול.

לפי המידע שנאסף, הוא היה מעורב באופן משמעותי בסוגיית החטופים ואף הקיף עצמו בחטופים ישראלים, בהם תצפיתניות ממוצב נחל עוז, מתוך ניסיון להרתיע את צה״ל מפגיעה בו.

תחת פיקודו של חדאד פעל חמאס באכזריות כלפי החטופים, שכללה התעללות, הרעבה והחזקתם בתנאים קשים - הכול כחלק מהמאמץ להבטיח את שרידות הנהגת הארגון וביטחונו האישי.

בתקיפה השתתפו שלושה מטוסי קרב, שבמהלכה הוטלו 13 חימושים לעבר היעד.

בישראל רואים בחיסולו של חדאד פגיעה משמעותית נוספת בהנהגת הזרוע הצבאית של חמאס ובשרידי הפיקוד הבכיר שנותרו ברצועה.