צה"ל חיסל את ראש הזרוע הצבאית בחמאס, עז אלדין חדד

חדאד מונה לתפקידו לאחר חיסולו של מחמד סינוואר, היה מעורב בהחזקתם של חטופים ישראליים רבים בשבי חמאס. הרמטכ"ל: "בכל השיחות שקיימתי עם החטופים והחטופות ששבו, שמו עלה פעם אחר פעם"

דובר צה"ל ודוברות שב"כ הודיעו הערב כי בתקיפה מדויקת אתמול (ו') במרחב העיר עזה, חוסל המחבל עז אלדין חדאד - ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ומאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר.

חדאד מונה לתפקידו לאחר חיסולו של מחמד סינוואר, ולאורך התקופה האחרונה פעל לשיקום יכולות הזרוע הצבאית של ארגון הטרור וכן לתכנן מתווי טרור רבים נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

עד אדין אל חדאד צילום: דובר צה"ל

לאורך המלחמה, חדאד היה מעורב בהחזקתם של חטופים ישראליים רבים בשבי חמאס. בנוסף, חדאד ניהל את מנגנון החזקת החטופים בשבי ואף הקיף את עצמו בחטופים ישראלים במטרה למנוע את חיסולו.

חדאד הוא אחד המפקדים הוותיקים ביותר בארגון, שהצטרף לשורותיו בתקופת הקמתו והיה מקורב ביותר להנהגת חמאס. לאורך תקופתו בארגון, חדאד לקח חלק מרכזי בשלטון הטרור ומילא שורת תפקידים מרכזיים, בהם מפקד חטיבת העיר עזה ומפקד יחידות נוספות.

חדאד הוא מאחרוני המפקדים הבכירים בזרוע הצבאית של חמאס שפיקדו על התכנון וההוצאה לפועל של טבח ה-7 באוקטובר ועל ניהול הלחימה נגד כוחות צה"ל. חיסולו מצטרף לחיסולם של בכירי חמאס רבים לאורך המלחמה.





הרמטכ״ל בהערכת מצב מטכ״לית לאחר חיסול עז אלדין חדאד: ״זו הצלחה מבצעית משמעותית של צה״ל בהובלת פיקוד הדרום, אמ״ן, חיל האוויר והשב״כ. זו סגירת מעגל חשובה."

"בכל השיחות שקיימתי עם החטופים והחטופות ששבו, שמו של רב המרצחים, עז אלדין חדאד - מהאחראים הראשיים לטבח ה-7.10 וראש הזרוע הצבאית של חמאס, עלה פעם אחר פעם. היום הצלחנו לחסל אותו. צה״ל ימשיך לרדוף אחר אויבנו, לתקוף ולבוא חשבון עם כל מי שהיה חלק מטבח השבעה באוקטובר. לא נרפה עד שנגיע לכולם - זוהי חובתנו לכל השבים ולכל אזרחי מדינת ישראל״.

בסיכום הערכת המצב הרמטכ״ל הנחה את פיקוד הדרום לשמור על דריכות מבצעית גבוהה ולהגיב באופן מיידי לכל ניסיון לפגוע בכוחותינו או בשטח מדינת ישראל.