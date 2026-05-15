עמית סגל תחת מתקפה ברשת: "התחרפן סופית, תפטרו אותו!"

פרשן חדשות 12 עמית סגל, מתח ביקורת חריפה נגד המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון. נזכיר כי בטורו השבועי ב'ישראל היום', כותב סגל כי "הרבה אנשים מסכנים את הדמוקרטיה בישראל. ספק אם יש אחד שמסכן אותה יותר מגיל לימון. המשנה ליועמ"ש, הפקיד האפור שמעולם לא התראיין ומקפיד תמיד להישאר ברקע, הוא המנוע העיקרי מאחורי המהלך של היועצת המשפטית לממשלה להפוך לעפר ואפר את המשפט המנהלי והחוקתי במדינת ישראל".





העיתונאי אורי משגב כתב: "הרבה אנשים מסכנים את התקשורת בישראל. ספק אם יש אחד שמסכן אותה יותר מעמית סגל. אז ככה: ארגון הפשע ומכונת הרעל מחפשים שעיר לעזאזל חדש. הפצ"רית נוטרלה ונשכחה. היועמ"שית הגיבורה בהרב-מיארה ונשיא העליון האציל עמית לא מתכופפים. אז צריך לבחור עוד פקיד מדינה ומשרת ציבור כמטרה להסתה פרסונלית והתרת דם.

לכן התועמלן חסר המעצורים מצרף לפוסט שלו גם תמונת תקריב של גיל לימון. המשנה ליועמ"שית. אויב העם החדש. תכף תשמעו את שמו באולפנים ותראו את קלסתרו על שלטי חוצות ("לעשות מהלימון לימונדה"? "חומצת לימון"? "לימון נגד הכרעת הרוב"?).

השופר גונב הדעת יודע כמובן היטב שלעו"ד לימון כעובד מדינה אסור בפועל להתראיין. בדיוק כמו ליועמ"שית או לשופטים. גם זה לא עוצר אותו באדום. והוא עוד מתיימר להתיר את דמו של עובד מדינה בשם דאגה לדמוקרטיה!".

העיתונאי ניב ליליאן ‏הצטרף אף הוא לקריאות וקרא: "עמית סגל צריך להיות מסולק מהמסך על אמירות חתרניות כאלה".

שדרן הרדיו יובל גנור כתב: "‏בושה שהעיתונאי לשעבר עמית סגל עדיין מועסק בחברת חדשות רצינית בישראל. ועוד בתקופת בחירות. ‏האיש ״הכי מסוכן לדמוקרטיה״? ‏המשנה ליועמ״שית גיל לימון? ‏אתה ירדת מהפסים?! ‏עמית סגל הוא כבר לא סתם שופר. הוא מכונת רעל בזכות עצמו".