חבר הכנסת מהליכוד נשבר: "קוראים לי בוגד"

חבר הכנסת מהליכוד, שמתנגד לחוק הגיוס, משתף: "קוראים לי "בוגד". "סוס טרויאני". "לא ליכודניק אמיתי"

חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד, התייחס היום (שישי) לסערה סביבו בימים האחרונים, לאחר שחטף ברשת ממתפקדי ליכוד ופעילי ימין רבים.

אילוז ידוע בהתנגדותו לחוק הגיוס, דבר שלטענת התוקפים מוביל לפירוק הממשלה וגוש הימין.

בדבריו כתב אילוז: "‏קוראים לי "בוגד". "סוס טרויאני". "לא ליכודניק אמיתי". ‏בוא נמדוד. ‏חוקת הליכוד אומרת: שלמות המולדת - ייזמתי את החלטת הריבונות, כלכלה חופשית - נלחמתי על השוק החופשי, שירות לכולם- התנגדתי לחוק הפטור מגיוס

‏איזה חבר כנסת הכי מייצג את ערכי התנועה? ‏מפלגה היא לא מועדון מעריצים של קבוצת כדורגל. ‏היא דרך. ערכים. חוקה".