"התמוטטויות עצבים ומסע נקמה": תביעת ענק נגד ערוץ 14

העיתונאי רונן ברגמן הגיש תביעת לשון הרע בסך 480 אלף שקל לבית משפט השלום בכפר סבא נגד ערוץ 14, המגיש שמעון ריקלין, הכתב תמיר מורג, מנכ"ל הערוץ אריאל אדרי והעורך הראשי יורם כהן.

התביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד עמית מור ממשרד נשיץ-ברנדס-אמיר, מגיעה בעקבות שידור בתוכנית "ריקלין ושות'" ב-22 בפברואר. לטענת ברגמן, מדובר ב"מסע הכפשה מתוכנן מראש" שכלל האשמות חמורות בביצוע עבירות ביטחוניות בזמן מלחמה.

במרכז התביעה עומד אייטם שבו נטען כי ברגמן פעל בניגוד לחוק וחשף מסמך "סודי ביותר" באופן שעלול לסכן מקורות מודיעיניים. לטענת התובע, כדי לבסס את "עלילת הדם" נגדו, הציגו בערוץ 14 מסמך מזויף שעבר עריכה מגמתית כדי להטעות את הצופים ולשוות לו מראה של מסמך מקורי.

בנוסף לפיצוי הכספי, ברגמן דורש מהרשת להסיר את הפרסומים השקריים מכל הפלטפורמות ולהוציא צו מניעה קבוע שיאסור על הפצתם בעתיד.

כתב התביעה טוען כי מדובר ב"מסע נקמה". על פי התביעה, הכתב תמיר מורג התגאה מראש ברשתות החברתיות ובשידור ב"הפתעה" שמכינים לברגמן. מורג אף ייחס לברגמן באופן פומבי "התמוטטויות עצבים" והבטיח כי השידור המתוכנן יגרום לו ל"התמוטטות חריפה יותר".

עורכי דינו של ברגמן מדגישים כי מדובר בשקרים שפורסמו בכוונת תחילה, תוך רמיסת כללי האתיקה ובלי לבקש את תגובתו של העיתונאי טרם הפרסום. התביעה הוגשה כחלק מפעילות "חמ"ל הדיבה" בראשות הדס קליין, גוף הפועל נגד מה שהוא מכנה "מכונת הרעל" והפצת דיסאינפורמציה מטעמים פוליטיים.



