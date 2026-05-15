אייל גולן בתגובה ראשונה לדרמה סביבו

הזמר אייל גולן התייחס לראשונה לטענות נגדו לאחר התיעודים האחרונים שהודלפו לרשת: "האם זה יהיה המסמר האחרון בארון הקבורה של הפרשה שלי?"

הזמר אייל גולן התייחס היום (שישי) לראשונה לפרסומים האחרונים סביב פרשת "משחקי חברה", ותקף את מה שכינה "הדלפות לא חוקיות" מתוך חומרי החקירה.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות שאל: "אם יתברר שהגישו עלי תלונות שווא, ונניח שהתיק נגדי ייסגר ורק אם התלונות שהוגשו על ידי טאיסיה ו-נ' בשנת 2023 במטרה לסחוט אותי, ייסגרו פעם נוספת, האם לדעתם זה יהיה המסמר האחרון בארון הקבורה של הפרשה שלי?".

עוד הוא כתב כי "אתמול “הודלפו” באופן לא חוקי לרשתות 4 דקות חקירה מתוך עשרות שעות, שלא קשורות בשום צורה לטאיסיה ו-בי משום שהן כלל לא התלוננו עלי אז, ומנסים להציג כאילו היה יחס אוהד מצד החוקרים כלפי עוד שבפועל בית המשפט צפה בכל הסרטונים המדוברים וקבע שמדובר בתרגילי חקירה בסיסיים של השוטר הטוב והשוטר הרע".

לסיום הוסיף גולן: "אני לא אתן לאף אחד להרוס לנו את החג שלנו שעוד רגע מגיע, תודה על כל האהבה שלכם".