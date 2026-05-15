עמית סגל מטיל פצצה: "זה האיש הכי מסוכן לדמוקרטיה בישראל"

פרשן חדשות 12 עמית סגל, מטיח ביקורת חריפה במשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון.

בטורו השבועי ב'ישראל היום', כותב סגל כי "הרבה אנשים מסכנים את הדמוקרטיה בישראל. ספק אם יש אחד שמסכן אותה יותר מגיל לימון. המשנה ליועמ"ש, הפקיד האפור שמעולם לא התראיין ומקפיד תמיד להישאר ברקע, הוא המנוע העיקרי מאחורי המהלך של היועצת המשפטית לממשלה להפוך לעפר ואפר את המשפט המנהלי והחוקתי במדינת ישראל".

לדברי סגל, מטרת הייעוץ המשפטי "היא לעכב ולהפריע בכל מחיר, להפוך כל מינוי, כל דבר חקיקה וכל נוהל שהממשלה משתמשת בהם לאירוע הצהרתי כמעט, ריק מתוכן, שיסתיים תמיד בבג"ץ. כאשר הדבר נעשה באופן מערכתי, קבוע, עם הודעות פעמיים ביום על סוף הדמוקרטיה, המשמעות היא עיקור הכרעת הרוב".

סגל התייחס בהרחבה לפרשת מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, וכינה אותה "שיא - או שפל - בהתנהלות של לימון וחבורתו". הוא האשים את בהרב מיארה בעיכוב מכוון של תשובתה, בהגשת חוות דעת חסויות ובמסירת מידע לא מדויק לתקשורת בנוגע לקיומן של חוות דעת אלו.

סגל הוסיף: "לימון וחבורתו פוגעים פגיעה אנושה בדמוקרטיה מכיוון שהם משנים כל העת את הכללים, כותבים אותם מחדש, מה שכתוב נסוג מפני הבעל פה, והבעל פה של אתמול משתנה חדשות לבקרים, הכל בהתאם לאינטרס".

ברשת זעמו על סגל ותהו כיצד הוא יכול לכנות אותו כאיש המסוכן ביותר לדמוקרטיה בישראל.