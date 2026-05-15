מנחם הורביץ מתפוצץ': הוא האשם היחיד במצב הזה!

הפרשן מנחם הורביץ' התייחס היום (שישי) למצב בצפון הארץ, ואוזלת היד מול חיזבאללה.

בתחילת דבריו הוא אמר כי "נכנסנו לסיטואציה גרועה שבה אנחנו גם נמצאים בעומק השטח, גם סופגים פגיעות בנפש, וגם לא מצליחים למנוע את האיום והשיבוש של החיים בגבול. אם מישהו היה מציג את התסריט הזה לפני שנה וחצי, כשהפסקת האש הקודמת מול לבנון יצאה לפועל, זה היה נחשב כישלון של ממש".

עוד הוא הוסיף "אפשר להאשים את הממשלה, את צה"ל, את מי שרוצים, אבל יש כתובת אחת למצב הזה, שבו ישראל חוטפת אבל מנועה מלשבור את הכלים ולהגיב בעוצמה - האיש בבית הלבן.

דונלד טראמפ מנהל כאן את ההצגה: הוא החליט על הפסקת האש, הוא זה שהכריז עליה, הוא לא המתין לאישור קבינט של ממשלת ישראל או אפילו מראית עין של דיון, והוא זה שכופה את כללי המשחק החדשים".

עוד הוא אומר כי "בשנים האחרונות אנחנו עוברים תהליך של איבוד העצמאות שלנו, ומסירת חלק מהריבונות לידי האמריקנים. הבסיס האמריקני הענק בקריית גת, למשל, היה חשוב יותר מפיקוד הדרום של צה"ל בהחלטות הנוגעות לעתיד של עזה. בזמן שפנטזו כאן על נדל"ן ושיבה לגוש קטיף, מישהו אחר קבע לנו את המציאות".

