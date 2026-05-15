טרגדיה בכביש 1: נקבע מותה של תינוקת בת חודש

שעות לפני שבת: נקבע מותה של תינוקת כבת חודש שנפצעה אנוש בתאונה קטלנית. עוד 3 נפצעו

טרגדיה בכביש 1: תינוקת כבת חודש נהרגה בתאונה בכביש מנווה אילן לכיוון אבו גוש.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם 4 פצועים, בהם התינוקת, שהייתה במצב אנוש עם פגיעה רב מערכתית תוך כדי פעולות החייאה, ו-3 פצועים נוספים שנפצעו באורח קשה: גבר כבן 40 עם חבלה בחזה, אישה כבת 35 עם חבלת ראש וגבר כבן 30 עם חבלות בראש ובגפיים.

מבית החולים הדסה נמסר: אל יחידת הטראומה בהדסה עין כרם פונו מן התאונה הקשה ליד ירושלים שלושה מבוגרים, בהם שני גברים ואישה. כולם מוגדרים במצב קשה. צוות המלר״ד והטראומה מטפלים בהם בשעה זו.



