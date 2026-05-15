ירון אברהם חושף: בנט אובססיבי לזה בטירוף

ירון אברהם התייחס למטרה החדשה של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, וחושף מה חושבים על כך מקורביו: "הוא באובסס על זה"

הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, התייחס בטורו לשאלה האם יש סיכוי כי ראש הממשלה נתניהו יפרוש לפני הבחירות הבאות.

לטענתו, נתניהו מבין היטב כי יריביו ישתמשו במערכה בטענות לכך שהוא חלש, עייף, תשוש ואינו יכול לכהן שוב כראש ממשלה.

מנגד הוא והסיף, כי ניתן ללמוד מהעבר שאי אפשר לחזות זאת, שכן הספידו את נתניהו לא מעט פעמים, ובכל פעם הוא התאושש מכך.

עוד הוסיף אברהם כי בנט מצידו סימן את מצביעי הליכוד הקלסיים, החילונים והמסורתיים, כמטרה. בסביבתו אומרים: "הוא באובסס על זה".

ויש גם טיעון מדוע: "יש כאלה שלא משנה מה, יהיו עם נתניהו. אבל יש פלח - גדול ושקט - שמחפש שינוי. הם נגעלים מהריקבון ורוצים תיקון, ניקיון, נורמליות. בנט חושב שזה הגיים צ'יינג'ר של הבחירות", הם מסבירים.

זה ידרוש כמובן בחינה בפועל, אבל המטרה של בנט תהיה לתת להם לגיטימציה לשנות עמדה, לבצע מהלך שבעבר היה נחשב טאבו, בלי שירגישו שהם "בוגדים במחנה שלהם", בלי שירגישו שהם משנים זהות. הוא הולך חזק אל תוך מצביעי הליכוד, ובסביבת נתניהו נכנסו מזה להיסטריה.