תוך שבוע: כ-60 מחבלי חיזבאללה חוסלו בדרום לבנון

הלחימה נמשכת: כוחות צוותי הקרב החטיבתיים 551, 401 ו-300, בפיקוד אוגדה 146, ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון במטרה להסיר איומים על אזרחי מדינת ישראל. לפי הנתונים שפורסמו היום (שישי), בשבוע האחרון חוסלו כ-60 מחבלים.

תקיפות צה"ל בדרום לבנון

בשבוע האחרון, כוחות צוות הקרב החטיבתי 551 תקפו יותר מ-100 תשתיות טרור, ביניהן מחסני אמצעי לחימה ועמדות תצפית של חיזבאללה. באחת הפעילויות, אותר מחסן אמצעי לחימה במרחב ראס אל-ביאדה - ובסגירת מעגל מהירה, המחסן הותקף והושמד.

אמצעי הלחימה שאותרו

במקביל, כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 איתרו במהלך השבוע האחרון יותר מ-50 פרטי אמצעי לחימה במרחב והשמידו עשרות תשתיות טרור נוספות.

אמצעי הלחימה שאותרו

כמו כן, כוחות חטיבה 300 ממשיכים לפעול בנקודות מפתח במרחב להגנה על תושבי הגליל המערבי. עד כה, החטיבה השמידה מאות תשתיות טרור.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה״ל ימשיך לפעול מול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה״ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני"