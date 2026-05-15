הירידה בכנרת חשפה בריכת גופרית

שש שנים חלפו מאז נעלמה מתחת לפני המים, עקב שנים גשומות ועליית מפלס הכינרת- בריכת הגופרית הייחודית בעלת סגולות ריפוי, בחוף גופרה של איגוד ערים כינרת במזרח האגם הלאומי.

כעת, דווקא עם ירידת המפלס ונסיגת קו המים, ניתן היה לחשוף שוב את הנביעה הייחודית.

בריכת גופרית

במטרה לאפשר לנופשים לשכשך במי הגופרית, בוצעו בחוף עבודות הקמת בריכה קטנה חדשה, בעומק בטוח של 20 ס"מ, שאף כללו הסדרת הנביעה בזרזיף אחד ממוקד וניתובו להזנת הבריכה. האישור להסדרת הבריכה ניתן על ידי רשות המים.

הימצאות המעיין ברצועת תנודות המפלס של הכינרת, גורם לכך שבשנים בהם נרשם מפלס גבוה, הוא מתכסה תחת מי הכינרת והנביעה נסתמת על ידי חלוקי הנחל הקטנים שבכינרת. כך אירע בפעם האחרונה בחורף 2020 הגשום, בו נעלמה הבריכה מתחת לפני המים.

מעיין גופרה

מעין גופרה – בעל סגולות ריפוי הנובע ממעמקי האדמה, בעל מים תרמו- מינראליים, בטמפרטורה של כ-31 מעלות צלזיוס, מכילים גופרית ומינרלים אחרים, בהם בורון, פלואור וכלוריד. הרכבם הכימי של המים בעין גופרה דומה לזה של מעיינות חמת גדר.

בימי המשנה והתלמוד שכן ליד המעיין כפר חקלאי ובצדו מעגן קטן. במאה ה-16, האר"י הקדוש (רבי יצחק לוריא אשכנזי) טען לקשר בין עין גופרה לבאר מרים הניסית, שליוותה את בני ישראל במדבר והתמקמה בכינרת. על פי הכתבים, במטרה 'לפתוח את מעיינות חכמתו', האר"י השקה ממי המעיין את תלמידו המובהק רבי חיים ויטאל, שהעביר אחריו את מסורת האר"י לדורות הבאים. בשנת 2007, הצליב הארכיאולוג יוסי סטפנסקי בין התיאורים הגיאוגרפיים בכתבי תלמידי האר"י ומאפייניו הפיזיים של עין גופרה, והוכיח כי אכן מדובר באותו אתר.

חוף גופרה הוא אחד החופים הפופולריים ביותר בכינרת, משתרע על שטח רחב של 65 דונם, עם רצועת חוף באורך כ-900 מטרים, וחניון מוסדר בעל כ-500 מקומות חניה. בחוף אפשרויות קמפינג מפותחות, מתחם מסודר לקרוואנים בחלקו הצפוני, השכרת ציוד נופש, שירותים ומקלחות עם מים חמים. בנוסף, כולל החוף תעלת שייט מסודרת, בה ניתן להוריד למי האגם כלי שייט, בתשלום ובתיאום מראש.

חופי איגוד ערים כינרת משלבים אזורי רחצה לצד אזורי שהייה ונופש, המאפשרים ליהנות מחופשה עממית. הכניסה לחופי האיגוד ללא תשלום. התשלום הינו עבור העמדת הרכב בחניונים המוסדרים. בכל החופים תשלום החניה זהה.