טלי גוטליב מפתיעה: אדרוש שיגישו נגדי כתב אישום באופן מיידי

חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) יצאה הבוקר (שישי) במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. בראיון לאלי ציפורי ברדיו "גלי ישראל", התייחס גוטליב לשתי סוגיות משפטיות בוערות וטענה כי המערכת פועלת בחוסר שקיפות.

בפתח דבריה התייחסה גוטליב לחשיפת המסמך שהגישה היועמ"שית לבג"ץ בעניינו של האלוף רומן גופמן. "אתמול נחשף המסמך 'החסוי' שהגישה היועמ"שית. הם שקרנים", תקפה גוטליב. "אתם מודיעים שנמסר לכם 'חומר סודי', והנה נחשפים החומרים – ואין שם כלום ושום דבר. גם שופטי בג"ץ יוצאים נגדם כי זה זועק לשמיים".

"אגיש בג"ץ בדרישה להעמיד אותי לדין"

בנוסף לביקורת על פרשת גופמן, התייחסה גוטליב לחקירה המתנהלת נגדה (בחשד לחשיפת פרטי איש שב"כ). גוטליב הביעה תרעומת על הסחבת בהחלטה האם להגיש נגדה כתב אישום, וטענה כי הדבר נועד להלך עליה אימים.

"אגב מיארה, מה עם כתב האישום נגדי?", תהתה גוטליב. "אני אדרוש ממנה השבוע להגיש את כתב האישום באופן מיידי, ואם לא – אגיש בג"ץ בדרישה להוציא צו להגשתו. אותי לא מפחידים ועליי לא מטילים אימה. אנחנו עוד נתראה, מיארה".