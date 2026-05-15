פרשת השבוע עם אביה: במדבר - למה סופרים את בני ישראל?

בכל שבוע יוצאת כוכבת הילדים אביה הרנוי (יהיה אביה) למסע מרתק בעקבות פרשת השבוע, מספרת את סיפור הפרשה בשפה שילדים מבינים ואוהבים – ומארחת דמויות מרכזיות מהפרשה, שמופיעות בהפתעה ומוסיפות עניין והומור.

פרשת השבוע עם אביה - במדבר (אולפן סרוגים)

התוכנית משלבת תוכן תורני עמוק עם סיפור, משחקים ודמויות צבעוניות, כדי שהילדים יתחברו לעולם התורה, דרך סיפור מרתק, ערכים, ודמויות מהמקרא.

פרשת השבוע שלי – פרשת במדבר

בתחילת הפרשה שהיא גם תחילת החומש - הקב"ה מבקש ממשה לספור את כל בני ישראל. הספירה לא נועדה כדי לדעת את הכמות (שהרי הקב"ה יודע הכל), אלא כדי להראות חיבה ואהבה.

בדיוק כמו שילדים אוהבים לספור ולסדר אוסף יקר לליבם (מדבקות, גולות או אבנים), כך אלוהים סופר את עם ישראל כדי לומר להם: "אתם חשובים לי".

סדר וחנייה במדבר

לאחר הספירה, מתואר המבנה של מחנה ישראל במדבר: המשכן במרכז וכל שבט חנה במקום מדויק סביב המשכן, כמו חלקי פאזל שמשלימים זה את זה. לכל שבט גם היה דגל משלו בצבע אחר ועם ציור אחר (אריה, אוניה, שמש וכו').

לומדים מזה שלכל אחד יש תפקיד שונה: כשם שלכל שבט היה דגל ומקום משלו, כך לכל ילד וילדה יש תפקיד ייחודי בעולם.לכל אחד יש כישרון אחר – אחד יודע לשמח חברים, אחת מציירת מדהים, אחד יודע להקשיב ואחרת רצה מהר מאוד. ואתם נספרים: הקב"ה סופר כל אחד מאיתנו כי כולנו חשובים, מיוחדים ואהובים בדיוק כפי שאנחנו.