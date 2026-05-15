דריכות שיא: בישראל נערכים לחידוש המלחמה באיראן באופן מיידי

ברקע המתיחות הגוברת בין ארה"ב לאיראן, הדרג המדיני הנחה את הצבא להיערך לחידוש המלחמה עם איראן

ישראל מגבירה את רמת הכוננות לקראת אפשרות של הסלמה צבאית משמעותית בין ארצות הברית לאיראן. על פי דיווח ב"ידיעות אחרונות", הדרג המדיני הורה לצה"ל להיערך למקרה שבו הממשל האמריקאי יחליט לחדש את הלחימה מול הרפובליקה האסלאמית.

ההנחיה מגיעה בזמן שבו הנשיא דונלד טראמפ מסיים את ביקורו המדיני בבייג'ינג. טראמפ צפוי לנחות היום (שישי) בוושינגטון ולעסוק באופן מיידי במשבר האיראני, לאחר שדן בנושא עם נשיא סין שי ג'ינפינג בניסיון לרתום את סין להפעלת לחץ על טהרן.

מו"מ תחת אש

למרות ההיערכות הצבאית, נראה כי הממשל האמריקאי עדיין פועל למצות את ערוצי המשא ומתן. על פי ההערכות, טראמפ מקווה כי הלחץ הכלכלי והצבאי יוביל את איראן להסכמות, אך בישראל חוששים כי המו"מ יגיע למבוי סתום שיחייב פעולה צבאית.

במסגרת ההיערכות, צה"ל נדרש לבחון את תוכניות המגירה למקרה של מתקפה אמריקאית, כולל תרחישים של תגובה איראנית לעבר שטח ישראל או פגיעה בשלוחותיה של איראן באזור.

הציר: בייג'ינג - וושינגטון - טהרן

חזרתו של טראמפ לוושינגטון היישר מסין מסמנת את תחילתו של שבוע גורלי בזירה הבינלאומית. בסין הצהיר טראמפ כי שי ג'ינפינג הבטיח לסייע במניעת העברת ציוד צבאי לאיראן, אך המתח במפרץ הפרסי נותר בשיאו.

כזכור, רק אתמול הזהיר שר הביטחון ישראל כ"ץ כי ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן במידה ותידרש לכך.