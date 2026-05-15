שלמה פילבר בתגובה ראשונה להחלטת היועמ"שית בעניינו

איש התקשורת שלמה פילבר מגיב להחלטה של היועמ"שית לסגור את התיק נגד יועצי נתניהו שהיו חשודים בהטרדתו

לאחר ההודעה הדרמטית של הפרקליטות על סגירת התיק נגד יועצי ראש הממשלה בפרשת הטרדתו, עד המדינה לשעבר שלמה (מומו) פילבר מגיב לראשונה ובאופן ישיר לטענות שעמדו בבסיס החקירה.

בציוץ שפרסם, בחר פילבר להגיב בטון ציני להנחת היסוד של רשויות האכיפה, שטענו לאורך שנים כי פעולות היועצים – שליחת רכב עם רמקולים סמוך לביתו – היוו הטרדה כלפיו.

"אני מוטרד מאוד מהמחשבה שמישהו, אשכרה חשב שאני באמת מוטרד", כתב פילבר, ובכך למעשה ביטל את הטענה המרכזית בתיק שנחקר מאז שנת 2019.

סוף לפרשה של שבע שנים

תגובתו של פילבר מגיעה שעות ספורות לאחר שהפרקליטות הודיעה לבית המשפט כי התיק נגד יונתן אוריך, עופר גולן וישראל איינהורן ייסגר. התיק, שלווה במאבקים משפטיים חסרי תקדים על זכויות נחקרים וחיפושים בטלפונים ניידים, הגיע לסיומו מבלי שהוכרע בבית המשפט.

דבריו של פילבר מחזקים את הביקורת שנשמעה היום מצד גורמים בימין ובתקשורת, בהם הפרשן עמית סגל, שתקפו את המערכת על ניהול הליך ממושך ויקר שנגמר בלא כלום, בפרשה שגם "הקורבן" שלה לכאורה מבהיר כעת כי לא חש פגיעה.