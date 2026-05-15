עמית סגל בתגובה מהירה להחלטה הדרמטית של היועמ"שית

החלטת הפרקליטות לסגור את התיק נגד יועצי ראש הממשלה בפרשת הטרדת עד המדינה שלמה פילבר, מעוררת תגובות במערכת הפוליטית והתקשורתית.

הפרשן הפוליטי עמית סגל (חדשות 12) פרסם תגובה נוקבת להחלטה, בה מתח ביקורת על משך הזמן שבו התנהל ההליך ועל התוצאה הסופית.

"שבע שנים של חקירות, שימועים, הליכים שהגיעו עד לעליון, ונגמר בכלום", כתב סגל. לדבריו, עצם ניהול המאבק המשפטי הממושך לאורך שנים היווה פגיעה בנחקרים, ללא קשר לתוצאה המשפטית: "במדינת ישראל ההליך הוא העונש".

שש שנים של סחבת משפטית

הביקורת של סגל מתייחסת ללוחות הזמנים הקיצוניים בפרשה, שהחלה בשנת 2019. במהלך השנים הגיע התיק מספר פעמים לדיונים בבית המשפט העליון, בעיקר סביב סוגיית החיפוש בטלפונים הניידים של היועצים והפגיעה בזכויותיהם כנחקרים.

כזכור, הפרקליטות הודיעה לבית המשפט על סגירת התיק לאחר שההליך הגיע למבוי סתום, בין היתר בשל הקושי להמשיך בניהול המשפט בהיעדרו של אחד הנאשמים השוהה בחו"ל. סגירת התיק היום מסמנת את סיומו של אחד המאבקים המשפטיים המתוקשרים והשנויים במחלוקת שנלוו לחקירות סביב סביבת ראש הממשלה.