היועמ"שית הודיעה: התיק נגד יועצי נתניהו ייסגר

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרה מיארה, הודיעה על סגירת התיק נגד יועציו של ראש הממשלה בנימין נתניהו

היועמ"שית גלי בהרב מיארה, הודיעה לבית המשפט על סגירת תיק החקירה נגד יונתן אוריך, עופר גולן וישראל איינהורן, שנחשדו בהטרדת עד המדינה שלמה (מומו) פילבר.

ההחלטה מגיעה לאחר סחבת משפטית ממושכת ומאבק משפטי עיקש סביב חוקיות החיפוש בטלפונים הניידים של היועצים, שהגיע עד לפתחו של בית המשפט העליון.

מבוי סתום בניהול ההליך

התיק עסק באירוע משנת 2019, אז נשלחה ניידת עם רמקול סמוך לביתו של פילבר ובה הושמעה הקלטה הקוראת לו "להגיד את האמת" ולא לשקר נגד ראש הממשלה. בפברואר 2025 הוגש כתב אישום נגד השלושה, אולם מאז נתקלה הפרקליטות בקשיים משמעותיים בניהולו.

"הפגיעה בפרטיות גברה"

כזכור, הפרשה עוררה סערה ציבורית ומשפטית רחבה סביב סמכויות המשטרה בחיפוש בטלפונים חכמים. למרות שבית המשפט העליון הכשיר את החיפושים שבוצעו במכשירים הניידים של אוריך וגולן, הביקורת על "פרי העץ המורעל" והפגיעה בזכויות הנחקרים ליוותה את התיק לכל אורך הדרך.

עם סגירת התיק, מסתיימת אחת הפרשיות המורכבות שנכרכו סביב משפטו של ראש הממשלה נתניהו, וזאת ללא הכרעה שיפוטית בטענות להטרדת העד.