סקר מנדטים: הקואליציה מתרסקת; וכמה שווה מפלגת הנדל - טרופר

סקר מנדטים חדש של "מעריב" שפורסם הבוקר (שישי) מצביע על שינויים משמעותיים במפת המנדטים ועל התחזקות קלה של גוש האופוזיציה. על פי הנתונים, גוש האופוזיציה מגיע ל-61 מנדטים – וזאת ללא ספירת המפלגות הערביות – בעוד גוש הקואליציה בראשות נתניהו נחלש ועומד על 49 מנדטים בלבד.

במרכז המפה הפוליטית, מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט נותרת המפלגה הגדולה ביותר עם 26 מנדטים. מנגד, הליכוד בראשות בנימין נתניהו נחלש במנדט אחד ועומד על 25 מנדטים. מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט רושמת התחזקות ומגיעה ל-16 מנדטים.

תמונת המנדטים המלאה:

ביחד 26, הליכוד 25, ישר! 16, הדמוקרטים 10, ישראל ביתנו 9, ש"ס 9, עוצמה יהודית 8, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 5, רע"ם 5.

חלוקה לגושים

גוש האופוזיציה: 61 מנדטים

גוש הקואליציה: 49 מנדטים.

מפלגות ערביות: 10 מנדטים.

תרחישי האיחודים: הנדל וטרופר על סף אחוז החסימה

הסקר בחן גם תרחישים של איחודים וריצות משותפות. רשימה מאוחדת בראשות יועז הנדל וחילי טרופר עוברת בקושי את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים, אך דווקא מחלישה את גוש האופוזיציה ל-58 מנדטים.

בתרחיש אחר, של איחוד רחב בין בנט, איזנקוט וליברמן, הרשימה המאוחדת הופכת לכוח פוליטי אדיר עם 49 מנדטים. עם זאת, במצב כזה גוש האופוזיציה כולו עומד על 60 מנדטים בלבד, מה שמקשה על הקמת ממשלה ללא תמיכה חיצונית.