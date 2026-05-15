ישפיע על ההצבעה? זה המיקום של השיר הישראלי בגמר האירוויזיון

הלילה הוגרלו המספרים לסדר השירים שיופיעו בגמר הגדול של האירוויזיון במוצאי שבת (מחר). מתי ישראל תעלה לבמה ועד כמה זה ישפיע בסוף על הקולות? כל הפרטים בפנים

אמש (חמישי) שודר חצי הגמר השני של האירוויזיון, ולאחר מכן נעשתה ההגרלה של המדינות וסדר השירים שבהן הן יופיעו. דווקא השיר הישראלי הוגרל כ"החלטת הפקה", כלומר הפקת האירוויזיון היא זו שהחליטה היכן הוא ישובץ.

על פי החלטת ההפקה ישראל קיבלה את מספר 3 בסדר השירים, כלומר ממש בתחילת המשדר. הטענה הנפוצה בקרב חובבי אירוויזיון היא שהשירים שמופיעים חצי הגמר הראשון ובתחילת המשדר לפחות קולות, מכיוון שהן רחוקות מהזמן שבו הקהל אמור להצביע להן - ולכן פחות זוכר אותן.

נזכיר רק כי בשנה שעברה ישראל הופיעה עם יובל רפאל בשיר מספר 4, ועדיין הגיעה למקום ה-2. כך שיש לקחת את ההנחה הזאת בעירבון מוגבל.



