המסר החריג של רה"מ נתניהו ביום ירושלים

ראש הממשלה נאם בעצרת יום ירושלים בישיבת מרכז הרב, ורמז כי ההתפתחויות ברצועה טרם הסתיימו. בנוסף התייחס למצב מול איראן: "קיבלנו סייעתא דשמיא"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הערב לעצרת יום ירושלים בישיבת מרכז הרב, ובמהלך נאום שנשא שאולי גם רמזה על הצעד הבא בעזה.

"היום, אנחנו שולטים בכ-60 אחוזים מהרצועה" אמר נתניהו, ואז הוסיף: "היום שישים אחוז, מחר נראה..."

ראש הממשלה נתניהו, קרדיט: צילום מסך, ישיבת מרכז הרב

האמירה, שנשמעה כמעט כדרך אגב, נתפסה כרמז לאפשרות של הרחבת הפעילות הישראלית ברצועה - או לכל הפחות איתות לכך שהמצב בשטח עדיין נמצא בתנועה.

"קיבלנו סייעתא דשמיא"

אבל עזה הייתה רק חלק קטן מהנאום.

במשך דקות ארוכות חיבר נתניהו בין אירועי המלחמה, המלחמה מול איראן, מצבה האסטרטגי של ישראל והאהבה שלו לישיבה.

ראש הממשלה תיאר את השנים האחרונות כתקופה של "ניסים גלויים", וטען כי השביעי באוקטובר אמנם היה מכה קשה - אך גם שינה מן היסוד את תפיסת הביטחון הישראלית.

ראש הממשלה נואם בישיבת מרכז הרב צילום: צילום מסך, ישיבת מרכז הרב

לדבריו, בתחילת המלחמה ישראל נחשפה לתוכנית איראנית רחבה שנועדה להפעיל מתקפה רב זירתית נגד ישראל באמצעות חמאס, חיזבאללה, מיליציות אזוריות וירי טילים מסיבי.

"קיבלנו סייעתא דשמיא" אמר נתניהו, וטען כי שורת ההתפתחויות באזור מהפגיעה בחיזבאללה ועד נפילת משטר אסד והמערכה מול איראן שינו את המציאות האזורית.

נתניהו גם הקדיש חלק נרחב לנשיא ארצות הברית טראמפ, אותו כינה: "נס"

לדבריו, התמיכה האמריקנית והקשר עם הממשל הנוכחי סייעו לישראל בתקופה הביטחונית האחרונה.

יום ירושלים, ריקודי דגלים

האירוע נערך לאחר ריקוד הדגלים המסורתי והתפילה ברחבת הכותל, במסגרת העצרת המרכזית של יום ירושלים בישיבת מרכז הרב.

במעמד השתתפו רבנים ראשיים, ראשי ישיבות, שרים, חברי כנסת ואישי ציבור.

הרב יעקב שפירא מעניק שי הוקרה לראש הממשלה צילום: צילום מסך, ישיבת מרכז הרב

במהלך הערב העניק הרב יעקב שפירא לראש הממשלה תמונה של אחיו יוני נתניהו לציון 50 שנה למבצע אנטבה.