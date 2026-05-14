הרב הראשי נגד העליון: "מזלזלים בהלכה, הכותל לא של השופטים"

במהלך עצרת לכבוד יום ירושלים בישיבת מרכז הרב, תקף הראשון לציון את שופטי בג"ץ על רקע סוגיית מתווה הכותל: "הכותל אינו שייך להם"

במהלך העצרת המרכזית שהתקיימה הערב (חמישי) בישיבת מרכז הרב לכבוד יום ירושלים, נשא הראשון לציון, הרב דוד יוסף, דברים נוקבים המכוונים נגד בית המשפט העליון.

בדבריו התייחס הרב למאבק המתמשך על קדושת הכותל המערבי ועל הניסיונות לשנות את סדרי התפילה במקום. הרב חשף כי הרבנות הגישה פסק הלכה מפורט בנושא לבית המשפט, אך לטענתו המסמך זכה להתעלמות מוחלטת.

"הגשנו פסק הלכה מסודר לבית המשפט העליון, אך לא קיבלנו כל תגובה," הצהיר הרב יוסף בנאומו. הוא הוסיף בנימה חריפה כי השופטים "מזלזלים בהלכה וברבנות" ופועלים מתוך תחושה שהם הגוף המנהל את כל היבטי החיים במדינה, כולל אלו הדתיים וההלכתיים.

בסיום דבריו הבהיר הראשון לציון את עמדתו הנחרצת לגבי הבעלות על האתר הקדוש: "הכותל לא שייך לרפורמים וגם לא לשופטי בית המשפט העליון. היו לא תהיה".