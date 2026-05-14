חצי שנה לפני הבחירות: נתון קשה לח״כים החרדים

חצי שנה לקראת הבחירות, ורבים במגזר החרדי מאשימים את נבחרי הציבור שלו בכך שאין עדיין חוק גיוס. לכל הנתונים

חצי שנה לקראת הבחירות ונראה שלציבור החרדי נמאס מהשאננות של נבחרי הציבור שלו.

בסקר שפורסם הערב (חמישי) בערוץ 14, 28% מהציבור החרדי מאשימים את הח״כים החרדים שאין עדיין חוק גיוס.

27% רואים בראש הממשלה נתניהו את האחראי. 23% נוספים מאשימים את בג"ץ והיועצים המשפטיים. 14% סבורים כי ארגוני המחאה אשמים, 5% יולי אדלשטיין ו-3% הציונות הדתית.

נזכיר כי בימים האחרונים המפלגות החרדיות בהנחיית הרבנים, הודיעו כי הם יפעלו לפרק את הממשלה וללכת לבחירות בהקדם, זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו הודיע כי הוא לא מתכוון לקדם את חוק הגיוס עד הבחירות.

אמש, יו"ר הקואליציה אופיר כץ הגיש אמש הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25, יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. כוונת הקואליציה להגיש בעצמה את החוק לפיזור הכנסת כדי לשלוט בתאריך הבחירות. ההצעה תעלה להצבעה בשבוע הבא.

לפי ההצעה שהגיש יו"ר הקואליציה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת.