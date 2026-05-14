סקר מנדטים: הפער נמחק; גוש מתנגדי נתניהו מתרסק

סקר מנדטים חדש מעלה כי היתרון של גוש השמאל - מרכז הצטצמם דרמטית והם רחוקים משמעותית מהמנדט ה-61

סקר מנדטים חדש שפורסם ב'זמן ישראל' מציג תמונת מצב פוליטית צמודה, כאשר בראש הרשימה ניצב שוויון בין מפלגת השלטון למפלגת 'ביחד'. על פי נתוני הסקר, שתי המפלגות זוכות ל-24 מנדטים כל אחת, בעוד מפלגת 'ישר' מתבססת ככוח השלישי בגודלו עם 15 מנדטים.

מפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מקבלת 10 מנדטים, ואחריה המפלגות החרדיות והדמוקרטים. ש"ס זוכה ל-9 מנדטים, בעוד יהדות התורה, הדמוקרטים ועוצמה יהודית מקבלות 8 מנדטים כל אחת.

הציונות הדתית על הסף, גנץ בחוץ

בתחתית הרשימה, מפלגת רע"ם מקבלת 6 מנדטים, וחד"ש-תע"ל עם 4 מנדטים. מפלגת הציונות הדתית עוברת את אחוז החסימה בקושי רב עם 4 מנדטים בלבד.

מספר מפלגות נותרות על פי הסקר מחוץ לכנסת: כחול לבן ומפלגת המילואימניקים זוכות ל-3% כל אחת (מתחת לרף הנדרש של 3.25%), ומפלגת בל"ד מקבלת 1.2% מהקולות.

מפת הגושים: אין 61 מנדטים לשני הצדדים

תמונת הגושים כפי שעולה מהסקר מראה כי לקואליציה הנוכחית אין רוב להקמת ממשלה, כאשר היא זוכה ל-53 מנדטים בלבד. מנגד, מפלגות האופוזיציה מקבלות 57 מנדטים, והמפלגות הערביות מחזיקות ב-10 מנדטים.

חלוקת המנדטים המלאה: