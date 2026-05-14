סקר מנדטים: הפער נמחק; גוש מתנגדי נתניהו מתרסק

סקר מנדטים חדש שפורסם ב'זמן ישראל' מציג תמונת מצב פוליטית צמודה, כאשר בראש הרשימה ניצב שוויון בין מפלגת השלטון למפלגת 'ביחד'. על פי נתוני הסקר, שתי המפלגות זוכות ל-24 מנדטים כל אחת, בעוד מפלגת 'ישר' מתבססת ככוח השלישי בגודלו עם 15 מנדטים.
מפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מקבלת 10 מנדטים, ואחריה המפלגות החרדיות והדמוקרטים. ש"ס זוכה ל-9 מנדטים, בעוד יהדות התורה, הדמוקרטים ועוצמה יהודית מקבלות 8 מנדטים כל אחת.
הציונות הדתית על הסף, גנץ בחוץ
בתחתית הרשימה, מפלגת רע"ם מקבלת 6 מנדטים, וחד"ש-תע"ל עם 4 מנדטים. מפלגת הציונות הדתית עוברת את אחוז החסימה בקושי רב עם 4 מנדטים בלבד.
מספר מפלגות נותרות על פי הסקר מחוץ לכנסת: כחול לבן ומפלגת המילואימניקים זוכות ל-3% כל אחת (מתחת לרף הנדרש של 3.25%), ומפלגת בל"ד מקבלת 1.2% מהקולות.
מפת הגושים: אין 61 מנדטים לשני הצדדים
תמונת הגושים כפי שעולה מהסקר מראה כי לקואליציה הנוכחית אין רוב להקמת ממשלה, כאשר היא זוכה ל-53 מנדטים בלבד. מנגד, מפלגות האופוזיציה מקבלות 57 מנדטים, והמפלגות הערביות מחזיקות ב-10 מנדטים.
חלוקת המנדטים המלאה:
הליכוד: 24
ביחד: 24
ישר: 15
ישראל ביתנו: 10
ש"ס: 9
הדמוקרטים: 8
יהדות התורה: 8
עוצמה יהודית: 8
רע"ם: 6
חד"ש-תע"ל: 4
הציונות הדתית: 4
