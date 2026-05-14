דיווח: בישראל מעלים כוננות לקראת תקיפה איראנית

במערכת המדינית והביטחונית בישראל נושאים עיניים לעבר סוף השבוע הקרוב, אז צפוי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לשוב מהפסגה בסין ולהכריע בסוגיית המתיחות מול איראן. על פי הדיווח של גילי כהן (כאן 11), בישראל סבורים כי החלטת הנשיא תקבע האם פני האזור להסלמה צבאית רחבה.

גורמים ישראלים מצביעים על שתי אפשרויות מרכזיות המונחות על שולחנו של הנשיא: הראשונה היא חידוש הלחימה הישירה מול איראן, אפשרות בה מעוניין ראש הממשלה בנימין נתניהו. האפשרות השנייה היא חידוש המצור הימי במיצרי הורמוז, במסגרת מבצע המכונה "פרויקט חופש". עם זאת, מציינים הגורמים כי קיימת גם אפשרות שהנשיא יבחר בקו של אי-החלטה בשלב זה.

נתניהו קיים דיונים בנושא

למרות שבשלב זה אומרים גורמים בישראל כי אין דריכות חריגה בשטח, הם מדגישים כי האפשרות לפריצתה של לחימה כבר בימים הקרובים היא ממשית וקיימת.

ראש הממשלה נתניהו קיים בימים האחרונים מספר דיונים בנושא כדי להיערך לכל התפתחות. המתיחות מגיעה על רקע האזהרות האחרונות מצד גורמים פוליטיים וביטחוניים על קרבה לנקודת הכרעה מול המשטר בטהרן.