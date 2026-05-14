יאיר לפיד חושף את הרב שלו: "מורי ורבי"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, התייחס הערב למהלכים הפוליטיים האחרונים שלו ושל בנט, וחשף את הרב שלו

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס היום (חמישי) למניעים מאחורי החלטותיו הפוליטיות האחרונות ולביקורת על התנהלות הממשלה. לפיד ביקש להבהיר כי צעדיו אינם נובעים מוויתור על "אגו", אלא מתפיסת עולם ערכית אותה שאב מהרב יונתן זקס אותו הוא מגדיר "מואי ורבי".

"אני רוצה להגיד לכל אלה שהחמיאו לי ששמתי את האגו בצד – אתם טועים", כתב לפיד. "לא שמתי את האגו בצד, שמתי את הלב במקום הנכון. מאחורי החיילים שלנו, מאחורי הילדים שלנו ומאחורי חבר שאני מאמין שאיתו ביחד אפשר להוביל שינוי".

"קול של תקווה בעידן של פחד"

לפיד תקף בדבריו את מדיניות הממשלה בשנים האחרונות וטען כי היא הובילה לפירוק פנימי וחיצוני של המדינה. עם זאת, הדגיש כי הוא מאמין ביכולת התיקון: "בידינו הדבר. מורי ורבי הרב ג'ונתן זקס אמר: 'המשימה היהודית הייתה ונותרה להיות קול של תקווה בעידן של פחד'".

בהמשך דבריו שרטט לפיד את תפיסתו לגבי המושג פטריוטיות וביקר את סגנון ההנהגה הנוכחי. "לאהוב את המדינה שלך זה לא לצעוק כל הזמן את מי אתה שונא", הבהיר. "זה לא להאשים אחרים באסונות שאתה גרמת ולא להמציא אויבים מבפנים".

לסיכום, כתב יו"ר האופוזיציה כי הדרך לתיקון דורשת נכונות לצעדים שאינם תמיד פופולריים: "לאהוב את המדינה זה ללכת בדרך הארוכה, לחפש שותפים ולתקן איתם ביחד את מה שהתקלקל".