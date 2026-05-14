מזל טוב: עיתונאית חדשות 12 דפנה ליאל בהודעה מרגשת

הפרשנית הפוליטית וכתבת הכנסת של חדשות 12, דפנה ליאל, חשפה היום (חמישי) צד אישי ופחות מוכר בחייה, הרחק מהאולפנים והעיסוק בנושאים הפוליטיים הבוערים.
בסטורי שהעלתה לרשתות החברתיות, בירכה ליאל את בן זוגה ואבי ילדיה, הביולוג ד"ר יואב באומן, לרגל 16 שנות נישואים. לצד הברכה, שיתפה ליאל תמונה זוגית נדירה של השניים.
"מזל טוב לאב"
"נשים מונוס, גברים ממארס - אבל נשואים כבר 16 שנה. מזל טוב לאב", כתבה ליאל בסטורי המדובר. הניסוח המשעשע זכה לתגובות רבות מצד עוקביה, המורגלים לראותה בעיקר בדיווחים רציניים מהמשכן.
ליאל ובאומן נשואים כאמור מזה 16 שנה, והם הורים לשני ילדים משותפים.
