ארה"ב נזפה בלבנון: ישראל תישאר בדרום המדינה ככל שיידרש

על רקע דיווחים קודמים על המשך השיחות בין לבנון, ישראל וארצות הברית, גורמים בלבנון חושפים פרטים חדשים על הקביעה שהציבו ארה"ב וישראל ללבנון

מוקדם יותר היום דווח כי ישראל וארה"ב הטילו ווטו על בקשה הלבנונית להכיל הפסקת אש כוללת, ונסיגה של צה"ל מדרום לבנון. ארצות הברית דחתה את הבקשה בכל תוקף, ואף נזפה בלבנון.

על פי פרסומים של גורמים מקורבים לממשלה, עצם הבקשה של לבנון הביאה לאי שביעות רצון בבית הלבן, שכן הם רואים בנטרול חיזבאללה כאיום חלק הכרחי מכל הסכם. לבנון פנתה לארצות הברית וביקשה להפעיל לחץ מוגבר על ישראל לנצור את האש ולסגת, לקראת סבב השיחות הבא.

אך ארה"ב דחתה את הבקשה מיד, מטעם בכירים אמריקאים הועברו מסרים אל ממשלת לבנון ונציגיה כי ארה"ב כבר פעלה ופועלת לצמצם ולמנוע תקיפות בביירות, אך כי כל נסיגה ישראלית משטח דרום לבנון מותנית, באופן מלא ובתמיכת הבית הלבן, בפירוק חיזבאללה מנשקו.



בנוסף הובהר ללבנונים כי ארה"ב לא תהיה צד להסכם שלא יכלול פתרון לבעיית חיזבאללה שכן הסכם שכזה רק "ייצור את התנאים למלחמה הבאה". ישראל וארה"ב כן הסכימו להאריך את הפסקת האש במתכונתה הנוכחית לצורך המשך השיחות.