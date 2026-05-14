"נכנסתי לבית כנסת בטקסס - וקיבלתי מסר": הסיפור מאחורי יובל המבולבל

יובל המבולבל חושף את הרגע ששינה את חייו: במהלך טיול אחרי הצבא בארצות הברית הוא נכנס במקרה לבית כנסת בטקסס, שמע את שמו מוזכר בתורה - והרגיש שקיבל מסר ברור על הייעוד שלו לשמח אנשים. מתוך סדרת הראיונות "נשמות צמאות"

יובל המבולבל מספר על רגע אחד קטן שלדבריו שינה לו את החיים - והוביל אותו להתחיל בדרך שהפכה אותו ל"יובל המבולבל". במהלך שיחה בסדרת הראיונות "נשמות צמאות", הוא חוזר לטיול אחרי הצבא בארצות הברית, שם לדבריו הבין לראשונה מה הייעוד שלו בעולם: לשמח אנשים.

צפו בראיון של יובל המבולבל לסרוגים

סרוגים

"פתאום אני שומע את השם שלי"

לדבריו, בזמן שטייל בטקסס, הוא עבר במקרה ליד בית כנסת בשבת - והחליט להיכנס. "אני הולך ברחוב בטקסס, פתאום רואה בית כנסת", הוא נזכר. "אמרתי יאללה, אני יהודי, ניכנס".

אלא שאז קרה משהו שלא ציפה לו. "איך שנכנסתי, פתחתי בפרשת השבוע ופתאום מופיע השם 'יובל’'", הוא מספר. “כתוב: 'יובל, והוא אבי כל תופש כינור ועוגב'".

מבחינתו, זה לא היה עוד צירוף מקרים. "זה המקום היחיד בתנ"ך שהשם יובל מוזכר", הוא אומר. "ופתאום אני שומע שזה קשור למישהו שמשמח אנשים ומנגן. אמרתי - זה מסר מה'"

יובל המבולבל צילום: (באדיבות: יח"צ)

"הבנתי שיש פה שליחות"

יובל מספר שבאותו רגע, הכל התחבר לו. "אמרתי לעצמי - אני חוזר לארץ ומתחיל להופיע ולשמח אנשים", הוא משתף. לדבריו, מאותו שלב הוא התחיל לראות בכישרון שלו הרבה מעבר לבידור. "ברגע שאתה מבין שיש פה שליחות - הכל נראה אחרת", הוא מסביר. "הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה, ואני לא יכול לשים אותה בצד".

מבחינתו, הדרך להודות על אותה מתנה היא להשתמש בה כדי לשמח אנשים ולתת להם ערכים. "לשמח את עם ישראל, לקרב קצת ליהדות ולעשות קידוש השם דרך העשייה", הוא אומר.

הדברים נאמרו במסגרת סדרת הראיונות "נשמות צמאות" של סרוגים.