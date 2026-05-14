הח"כ רומז: זה היום בו תתחדש המלחמה מול איראן

חבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד התייחס למתיחות מול איראן, ורמז מתי צפויה להתחדש המלחמה

סגן יו"ר הכנסת וחבר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ ניסים ואטורי (הליכוד), מעריך כי המתיחות מול איראן עומדת בפני שלב חדש ודרמטי. בראיון שהעניק היום (חמישי) לרדיו "קול ברמה", הזהיר ואטורי כי הסבירות לחידוש העימות הישיר מול טהרן גבוהה מתמיד.

"אנחנו קרובים מאי פעם לחזרה ללחימה מול איראן", הצהיר ואטורי במהלך הראיון. לדבריו, חלון הזמנים הנוכחי הוא קריטי, והוא אף סיפק המלצה אישית הממחישה את רמת הדריכות הביטחונית.

"שבוע הבא הייתי חושב פעמיים"

ואטורי התייחס לחשש מהסלמה שתשפיע על התנועה האווירית ועל המצב הביטחוני הכללי: "בסוף השבוע הקרוב עוד הייתי טס, אבל בשבוע הבא כבר הייתי חושב פעמיים אם לטוס".