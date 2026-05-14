אחרי שיצאה נגד ישראל: נציגת שוודיה איבדה את הקול לפני גמר האירוויזיון

רגע לפני גמר האירוויזיון, נציגת שוודיה פלישיה נכנסה למנוחה קולית אחרי שסבלה מבעיות בקול וביטלה את כל הראיונות שתוכננו להמשך השבוע. ברשת כבר יש מי שטוענים: זו הקארמה שהגיעה אחרי ההתבטאויות נגד ישראל

שלושה ימים בלבד לפני גמר אירוויזיון 2026, הדרמה סביב נציגת שוודיה ממשיכה להסתבך. אחרי שעוררה סערה בעקבות ההתבטאויות נגד השתתפות ישראל בתחרות, כעת נחשף כי פלישיה נאלצה לעצור את כל הראיונות בעקבות בעיות קול.

בבוקר שאחרי הופעתה בחצי הגמר הראשון בוינה, המשלחת השוודית החליטה לבטל את כל הראיונות וההתחייבויות התקשורתיות שתוכננו ליום רביעי - במטרה לאפשר לזמרת מנוחה מוחלטת לקראת הגמר הגדול בשבת.

"הקול שלה כבר לא נשמע כמו שלה"

פלישיה ביצעה את השיר "My System" בחצי הגמר והצליחה להעפיל לגמר, אך לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, העומס סביב האירוויזיון כבר מתחיל לתת את אותותיו. בצוות שלה סיפרו כי ימים ארוכים של חזרות, ראיונות, צעקות, חגיגות ודיבור בלתי פוסק פגעו בקול שלה בצורה משמעותית.

למרות הדאגה, במשלחת הדגישו כי לא מדובר במחלה - אלא בעומס קולי בלבד. בעקבות זאת הומלץ לזמרת להימנע מדיבור לחלוטין.

אלפי אמנים משוודיה בקריאה להחרמת ישראל מהאירוויזיון

"זה אסון בשבילי להיות בשקט"

פלישיה עצמה ניסתה להרגיע את המעריצים וסיפרה כי היא מקשיבה להוראות שקיבלה מהמורה לפיתוח קול שלה.

"הדיבור הוא הדבר הכי גרוע כרגע, וזה אסון בשבילי כי אני שונאת להיות בשקט", אמרה. "אבל אני פשוט צריכה לנוח, לשתות מים ולשמור על הקול שלי. למזלי אני לא חולה".

בהמשך הוסיפה כי למרות הקשיים, היא בטוחה שתצליח לעלות לבמה בגמר: "אני כל כך מתרגשת לקראת שבת. הקול שלי יחזיק מעמד".