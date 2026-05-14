סאגה שלא נגמרת: נתניהו בדרישה מבג״ץ נגד היועמ״שית

נציג ראש הממשלה מסר: ״הודעת היועמ״שית מתארת שני אירועים חסרי משקל שקדמו להחלטה על הגשת התצהיר של ג׳, ומטרתה לפסול את מינוי גופמן״.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, היועמ״שית שלחה ״בקשה דחופה" לבג"ץ - למסור מידע חדש נגד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה וראש המוסד המיועד, רומן גופמן, למשנה ליועמ"שית נמסר מידע שחובה להביאו לידיעת בית המשפט הנכבד", נכתב בהודעה. פניית היועמ"שית נוגעת להתערבות לכאורה של גופמן בהמשך העסקתו במוסד של תא"ל ג', ולכך ששוחח שלא כדין עם הקצין שתחקר אותו, ולא הודיע על כך. בסביבתו של גופמן מכחישים התערבות כלשהי לגבי התעסוקה של תא"ל ג'. בעקבות מכתבה, קבעו השופטים כי להודעת היועמ"שית החסויה יצורף הסבר גלוי. בנוסף כתבו שההודעה לא תכלול תוספת לעמדה שהוצגה. מעט לאחר מכן הם כתבו כי "אין באמור בהודעה החסויה כדי לשנות את ההחלטות שניתנו עד היום".





