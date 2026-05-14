תקיפות בדרך? מטוסי קרב אמריקאים במרדף אחרי כוחות איראניים

מטוסי קרב של חיל האוויר האמריקאי מבצעים תדלוקים אוויריים מעל המפרץ הפרסי ופתחו במרדף אחרי כוחות איראניים, לאחר שחטפו ספינה ממים בינלאומיים

לאחר שכוחות חמושים מאיראן פשטו על ספינה במים בינלאומיים מול נמל פוג'יירה האמיראתי, מספר גדול של מטוסי קרב אמריקאים הוזנק לשמי המפרץ יחד עם מספר מתדלקים, במה שמתואר כתחילתו של מרדף שעלול להוביל להסלמה.

מוקדם יותר היום, דווח על ידי ארגון המעקב הימי הבינלאומי של הצי הבריטי כי ספינת סחר שעגנה במים בינלאומיים כ-40 מייל ימי מחופי נמל פוג'יירה, עברה פשיטה על ידי חמושים איראניים בסירות מהירות, וכי החמושים השתלטו על הסיפון ומכריחים את הצוות לנווט את הספינה אל מים איראניים.

כעת מדווח כי מטוסי קרב של צבא ארצות הברית הוזקנו לשמי המפרץ, יחד עם מתדלקים אוויריים, וכעת מנהלים מרדף ומעקב אחרי הספינה החטופה, כחלק מאכיפת המצור הימי על איראן.



